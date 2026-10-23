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        Haberler Objektife Takılanlar Betül Demir: Kimsenin sırtına binmedim

        Betül Demir: Kimsenin sırtına binmedim

        Meslek hayatında 20 yılı geride bırakmaya hazırlanan Betül Demir, "Bunca yılı kimsenin sırtına binmeden, kimsenin ayağına basmadan, sadece müziğimle kendime odaklanarak geride bıraktım" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 08:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Kimsenin sırtına binmedim"

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Betül Demir, önceki gün Bebek'te görüntülendi. 6 Aralık'ta gerçekleşecek 20'nci yıl konserine hazırlandığını söyleyen şarkıcı, "6 Aralık'a kadar kendimi bir kampa soktum resmen. Hava güzelken son güneşli günlerin tadını çıkaralım dedim. Bebek her zamanki gibi çok güzel. Kısa bir yürüyüş ve kahve sonrası dönüyorum" dedi.

        "GÜZEL SÜRPRİZLERİM VAR"

        Konserinde dinleyicilerini sürprizlerin beklediğini söyleyen Betül Demir, "Güzel sürprizlerim var. Bana da sürpriz olacak şeyler var. 20 yıllık albüm kariyerim boyunca beni hiç yalnız bırakmayan, her gün çoğalan çok kıymetli dinleyicime güzel sürprizlerim var. Ekibimin de bana sürprizleri var. O gün oyun içinde oyun gibi bir şey olacak. Bunca yılı kimsenin sırtına binmeden, kimsenin ayağına basmadan, sadece müziğimle kendime odaklanarak geride bıraktım. Bu yılları güzel bir şekilde ödüllendirmek istiyorum" diye konuştu.

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        "ARTIK DAHA YENİLİKÇİYİM"

        Geride bıraktığı 20 yılı değerlendiren şarkıcı, kendisinde de değişimler yaşandığını belirterek, "Ben hep kendimle ilgilendiğim için kendimle ilgili gerçeklerle yüzleştim. Biraz daha esnek olmak gerekiyordu, onu fark ettim. Artık daha esneğim. Röportajlarımda bile daha esneğim. 'Oraya gitmem, onu yapmam, onu giymem' gibi katı tutumlarım yumuşadı. İnsanın değişmesi gereken yerleri fark etmesi ve değişime açık olması güzel. Açıkçası artık daha yenilikçiyim" dedi.

        Yeni projeleri hakkında da bilgi veren Betül Demir, "Sevgili Mavi Gri grubuyla bir projemiz var. Saki Çimen'le yine bir düet projem var. DJ Yalçın Aşan'la çok güzel remix çalışmaları yapacağız. Onun dışında 'Retro 2' albümüm geliyor. Aralık ayına kadar onu da yetiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

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        "HIZLI TÜKETİYORUZ"

        Yeni şarkıların hızlı tüketildiğine dikkat çeken Demir, "Hızlı tüketiyoruz ama ben bir yandan da uzun yıllar dinleyebileceğiniz, kalıcı işler çıkarmanın derdindeyim. Aranjörüm Emirhan Cengiz'le birlikte 'Retro 2' için çok yoğun çalışıyoruz. 'Retro 1'den aldığımız tepkiler çok güzeldi. Barış Manço ve Cem Karaca şarkılarını seslendirmiştim. 'Retro 2'de biraz daha sürprizli, 'Aaa, Betül bunu da mı söylemiş?' diyeceğiniz şarkılar var" diye konuştu.

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