Elif Karlı: Beni üzmelerine müsaade etmiyorum

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Elif Karlı, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Karlı, "Söz verdiğim gibi, hani 'Her ay bir şarkı...' demiştim; hem arayı kapatmak adına hem çok özelim için... Bu heyecanı ayrı özlemişim. Dördüncü şarkımız çok arabesk istendi. Zaten sahnemin çoğunluğu da arabesk şarkılarla geçiyor. Hatta sırada bir tane daha var, bir arabeskimiz daha geliyor. Üç tane poptan sonra şimdi söz ve müziği Erol Ersoy Cesur'a ait 'Alçak' geliyor. Umarım... Yani çevremizde çok masum insanlar yok. Tamam, hepimiz kendimizi iyi biliyoruz belki ama sağımızda solumuzda alçaklar, hainler, kötüler var" dedi.

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"Yakın çevrenizde hain dediğiniz birisi var mı?" sorusuna Karlı, "Yok, ben görüşmüyorum. Ben direkt kavga etmem, çirkinleşmem, hiç öyle bir şey mümkün değil. Yani öyle bir mahalle variliği yapmam ama eğer adı oysa ben görüşmem" diye yanıt verdi.

"Peki sizce sanat camiası, müzik camiası nankör mü?" sorusuna ise şöyle karşılık verdi: Sanat, müzik, yani hayat nankör zaten. Onun için şu an önemli. Eğer ayaklarımız bizi gezdiriyorsa, midemiz her şeyi yemeye müsaade ediyorsa gerçekten yaşa hiç takılmadan, sayılara takılmadan, kimseye dokunmadan yaşamak en güzeli. Beni üzmelerine artık müsaade etmiyorum. Çünkü ben çok üzüldüm, benim çocuklarım çok üzüldüler, ailem çok üzüldü. Üzücü bir dönemden geçtikten sonra şimdi kimsenin üzmesine müsaade etmiyorum. Asla, asla... Benim üzüntüm birkaç saat sürer. Gözyaşı dökmemi sağlayan bir şeyse, o kadar dokunduysa iki damla gözyaşı dökerim; ertesi gün işte böyle gülüp çayımı alırım. Ben çok kahveci değilim, Türk kahvesi içiyorum ama iki tane çayımı alır, yoluma devam ederim. Onun için artık sadece beni çalışırken görüyorlar.