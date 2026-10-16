Gökçe Bahadır: Hamilelik süreci zor geçmedi

"İŞLERE BİRAZ MOLA VERDİM"

Aşerme yaşamadığını da belirten oyuncu, iş hayatına kısa bir mola verdiğini söyleyerek, "İşlere biraz ara verdim. Yine ufak tefek bir şeyler yapıyorum ama konsantrasyon da değişiyor açıkçası. İşimi çok seviyorum, her zaman yapmaya devam edeceğim ancak küçük bir mola vermiş olacağım" diye konuştu.