Gökçe Bahadır: Hamilelik süreci zor geçmedi
Şimdilerde anne olmaya hazırlanan Gökçe Bahadır, hamilelik süreciyle ilgili konuştu. Oyuncu, "Her şey çok iyi gidiyor. Açıkçası hamilelik süreci pek de zor geçmedi" dedi
Gökçe Bahadır ile müzisyen Emir Ersoy, 25 Şubat 2022 tarihinde İzmir Çeşme Alaçatı'da hayatlarını birleştirmişti. Oyuncu, geçtiğimiz aylarda bebek müjdesi vermişti.
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Etiler'deki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıyan Gökçe Bahadır, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"HER ŞEY YOLUNDA"
44 yaşındaki oyuncu, gazetecilerin "Hamilelik nasıl gidiyor?" sorusuna "Her şey çok iyi gidiyor, her şey yolunda. Yavaş yavaş ufak tefek hazırlıklar yapıyoruz. Açıkçası hamilelik süreci pek de zor geçmedi" yanıtını verdi.
"İŞLERE BİRAZ MOLA VERDİM"
Aşerme yaşamadığını da belirten oyuncu, iş hayatına kısa bir mola verdiğini söyleyerek, "İşlere biraz ara verdim. Yine ufak tefek bir şeyler yapıyorum ama konsantrasyon da değişiyor açıkçası. İşimi çok seviyorum, her zaman yapmaya devam edeceğim ancak küçük bir mola vermiş olacağım" diye konuştu.
İstanbul'da son günlerde etkili olan yağıştan nasibini alan oyuncu, aracını beklediği sırada ıslanmaktan kurtulamadı. Bahadır, gazetecilere "Gökçe Bahadır sırılsıklam oldu' diye not düşersiniz" diyerek takıldı.