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        Haberler Objektife Takılanlar İsmail Ege Şaşmaz: Kızımın tedavisi için Almanya'daydım

        İsmail Ege Şaşmaz: Kızımın tedavisi için Almanya'daydım

        İsmail Ege Şaşmaz, kızı Azra'nın tedavisi için iki ay Almanya'da kaldıklarını belirterek yurt dışına taşındığı iddialarını yalanladı. Oyuncu, "Almanya'ya taşınmadım. Kızım Azra'nın tedavisi için iki ay kadar oradaydık" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 08:08 Güncelleme:
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        "Kızımın tedavisi için Almanya'daydım"

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; İsmail Ege Şaşmaz, Galataport İstanbul'da görüntülendi. Bir süredir Almanya'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ünlü oyuncu, ailesiyle birlikte yurt dışına yerleştiği yönündeki iddialara açıklık getirdi.

        "ARA ARA GİDİP GELECEĞİZ GİBİ DURUYOR"

        Kızı Azra'nın tedavisi nedeniyle bir süredir Almanya'da bulunduklarını belirten Şaşmaz, "Almanya'ya taşınmadım. Kızım Azra'nın tedavisi için iki ay kadar oradaydık. Bundan sonra da ara ara gidip geleceğiz gibi duruyor" ifadelerini kullandı. Kızının rahatsızlığının ne olduğuna dair detay vermeyen oyuncu, açıklamasının ardından alışverişine devam etti.

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        Öte yandan İsmail Ege Şaşmaz, Hande Ünal ile 2021 yılında nikâh masasına oturmuştu. Mutlu birlikteliklerini sürdüren çift, 2024'ün ilk günlerinde kızlarını kucaklarına almıştı.

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        #Hande Ünal
        #ünlü
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