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Mahir Ünal: Bu ikiyüzlülük ülkemizin demokrasisi için tehlikedir

AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Yüksek Seçim Kurulu'nun yaptığı, AK Parti ya da CHP'ye göre değil Seçim Kanunu'na göre yasaya aykırı durumların değerlendirilmesi ve karara bağlanmasıdır." ifadesini kullandı

Mahir Ünal

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, işine gelmediğinde Anayasa'yı, hukuku, mahkemeleri kendi arzuları doğrultusunda karar verip vermemesine göre değerlendiren karanlık zihniyetin kendilerine demokrasi ve özgürlük dersi vermeye kalktığını belirtti.

"Bu ikiyüzlülük ülkemizin geleceği ve demokrasisi için büyük bir tehlikedir." değerlendirmesinde bulanan Ünal, paylaşımında, "YSK'nin yaptığı, AK Parti ya da CHP'ye göre değil Seçim Kanunu'na göre yasaya aykırı durumların değerlendirilmesi ve karara bağlanmasıdır." ifadesine yer verdi.

 

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