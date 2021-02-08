Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBiyografi
ABONE OL

Mahir Ünal kimdir? Mahir Ünal kaç yaşında?

Mahir Ünal, AK Parti Grup Başkanvekilidir. Daha önce de AK Parti Tanıtım ve Medya'dan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve Parti Sözcülüğü görevlerini üstlenmiştir. Mahir Ünal kimdir? Mahir Ünal kaç yaşında? İşte Mahir Ünal'ın biyografisi...

Mahir Ünal kimdir? Mahir Ünal kaç yaşında?

Mahir Ünal, 1 Temmuz 1966'da Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokul öğrenimini Elbistan'da tamamladıktan sonra eğitim hayatına İstanbul'da devam etti. 1984 yılında İstanbul Bahçelievler Koca Sinan Lisesi’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni 1991 yılında bitirdi. Yüksek lisansını 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme Anabilim Dalı’nda tamamladı. Aynı üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Anabilim Dalında doktora çalışmasına devam etmektedir.

1992 yılında öğretmenlik görevine başlarken; bu görevinin sonrasında kent çalışmaları, yerel yönetimler ve siyasal iletişim konularında danışmanlık hizmetleri verdi. 2005 yılında İTO'da müşavirlik, 2007-2009 yılları arasında ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. Özel bir üniversitede Davranış Bilimleri Bölüm Başkanlığı görevini yürüttü; bir vakıf üniversitesinde MBA'da Örgütsel Davranış dersleri de verdi.

2003 yılında ise AK Parti Siyaset Akademisi’nde dersler verdi ve 2004 yılından bu yana gerçekleşen tüm seçimlerde de AK Parti seçim kampanyasını hazırlayan strateji ekiplerinde yer aldı. Mahir Ünal; ayrıca Irak, Malezya, Kıbrıs, Lübnan, Mısır gibi birçok ülkede seçim kampanyalarını yöneten strateji ekiplerinde görev aldı. 2009 yılında AK Parti 3. Olağan Büyük Kongresinde MKYK Üyeliğine seçildi ve AR&GE Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Aynı yıl AK Parti Siyaset Akademisi Koordinatörlüğü’nü de üstlendi. 24, 25, 26 ve 27. dönemde Kahramanmaraş Milletvekili seçilirken; 2011 Genel Seçimlerinde Grup Başkanvekilliği görevine getirildi.

64. Hükümette Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev yaptı. 3. Olağanüstü Büyük Kongre sonrasında AK Parti Tanıtım ve Medya'dan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve Parti Sözcülüğü görevlerini üstlendi. 6. Olağan Kongre itibariyle Tanıtım ve Medya'dan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmeye devam etmektedir. Arapça ve İngilizce bilen Ünal, evli ve 2 çocuk babasıdır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çağrı Atakan kimdir? Survivor Çağrı nereli ve kaç yaşında? İşte Çağrı Atakan biyografisi ve oynadığı diziler
BİYOGRAFİSurvivor Çağrı Atakan kimdir?
Survivor Barış Özbek kimdir? Barış Özbek biyografi: Barış Özbek nereli, kaç yaşında, futbol kariyeri ne?
BİYOGRAFİSurvivor Barış Özbek kimdir?
Survivor İlayda kimdir? İlayda Şeker'in yaşı, mesleği ne? İlayda Şeker hakkında
BİYOGRAFİSurvivor İlayda Şeker kimdir?
Survivor Hayrettin kimdir? Hayrettin Karaoğuz'un yaşı, boyu, mesleği nedir?
BİYOGRAFİSurvivor Hayrettin Karaoğuz kimdir?
Survivor Baran kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor Baran Köse biyografisi
BİYOGRAFİSurvivor Baran kimdir?
Survivor Ayşe kimdir, nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Survivor Ayşe hayatı hakkında
BİYOGRAFİSurvivor Ayşe kimdir?
Survivor Aleyna Çalışkan kimdir? Survivor Aleyna Çalışkan kaç yaşında ve nereli?
BİYOGRAFİSurvivor Aleyna Çalışkan kimdir?
Survivor Duygu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor Duygu biyografisi
BİYOGRAFİSurvivor Duygu kimdir?
Survivor Sergen kimdir? Survivor 2021 Sergen Bayar nereli ve kaç yaşında?
BİYOGRAFİSurvivor Sergen kimdir?
Survivor Gonca kimdir? Ünlüler takımından Gonca Kakar kaç yaşında ve nereli?
BİYOGRAFİSurvivor Gonca kimdir?