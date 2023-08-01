Mahkemenin kanser ilacı kararı AYM'ye taşındı Safra yolu kanseri tedavisi için yurt dışından getirilen ve 60 tableti 31 bin 687 dolar olan ilacın SGK tarafından karşılanmaması üzerine açtığı dava mahkeme ve istinaf tarafından reddedilen 46 yaşındaki Emine Acemoğlu, yaşam hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu

İstanbul'da, 2 çocuk annesi Emine Acemoğlu (46), safra yolu kanseri tedavisi için yurt dışından getirilen ve 60 tableti 31 bin 687 dolar olan ilacın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmaması üzerine Ankara 3'üncü İş Mahkemesi'nde dava açtı.

Acemoğlu, nihai karar verilene kadar ilacın SGK tarafından karşılanması için tedbir kararı verilmesi talebi mahkeme ve istinaf tarafından reddedilince yaşam hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

Emine Acemoğlu'na, İstanbul'da sırt ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede safra yolu kanseri teşhisi konuldu.

Yapılan testler sonrası hastalığın ileri derecede olduğu, kemoterapi ve radyoterapinin sonuç vermeyeceği, tedavi için 'ivosidenib' etken maddeli 'Tibsovo' adlı ilacın kullanılacağı belirtildi.

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Acemoğlu, yurt dışından getirilen ve 60 tableti 31 bin 687 dolar olan ilacı karşılayamayacağı gerekçesiyle SGK'ya başvurdu. SGK, ilacın Sağlık Uygulama Tebliği ve ek şartlarına uymadığı gerekçesiyle karşılanamayacağı yönünde cevap verdi.

İHTİYATİ TEDBİR TALEBİNE RET Hastalığı nedeniyle malulen emekli olan Acemoğlu, ilacın SGK tarafından karşılanması için avukatı aracılığıyla Ankara 3'üncü İş Mahkemesi'nde dava açarken, yargı sürecinde nihai karar verilene kadar ilacın SGK tarafından karşılanması için tedbir kararı verilmesini talep etti. Ancak Ankara 3'üncü İş Mahkemesi, uyuşmazlığın çözümünün yargılamayı gerektirdiği, davanın esasını çözer mahiyette ve hüküm etkisi doğuracak yönde ihtiyati tedbir kararı verilemeyeceği gerekçesiyle ihtiyati tedbir şartlarının oluşmadığına hükmetti. Acemoğlu'nun avukatı aracılığıyla, ilacın kullanımının zorunlu olduğu ve muadilinin bulunmadığı görüşünün bildirildiği uzman raporları ile ihtiyati tedbir kararı verilmesine ilişkin talepleri de 4 kez art arda reddedildi. Bunun üzerine dosya istinafa taşındı. REKLAM Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 10'uncu Hukuk Dairesi de mahkeme kararının usul veya esas yönünden hukuka uygun olduğuna hükmederek, başvuruyu reddetti.

AYM'YE BAŞVURDU Acemoğlu, bunun üzerine avukatı aracılığıyla sağlık hakkı, yaşam hakkı ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle AYM'ye başvurdu. Avukat dilekçesinde, Anayasa'nın 56'ncı maddesine göre; devletin sağlık hizmetlerini herkesin beden ve ruh sağlığını koruyarak hayatını sürdürebileceği şartları sağlamakla yükümlü olduğuna vurgu yaparak, "Müvekkili tarafından kullanılması zorunlu olan ve doktorları tarafından defalarca raporlanan bu ilaç, devlet tarafından halen temin edilmemektedir. Nitekim müvekkilin tüm tahlil raporları hayatının geri dönülemez bir şekilde tehlikede olduğunu ortaya koyarken yerel mahkemece ve Bölge Adliye Mahkemesince verilen ihtiyati tedbir taleplerimizin reddine ilişkin kararlar, müvekkilin hayatını doğrudan tehlikeye sokarken sağlık hakkının direkt olarak ihlali niteliğindedir" ifadelerini kullandı.