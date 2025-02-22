Mahkum silahla idam edilmeyi tercih etti

ABD'de bir mahkûm silahla idam edilmeyi tercih etti ABD'nin Güney Karolina eyaletinde ölüm cezasına çarptırılan bir mahkûm, silah ile idam edilme yöntemini tercih etti. Cezanın, 7 Mart'ta infaz edilmesi beklenirken, 15 yıl sonra ilk defa bir mahkum silahla idam edilmiş olacak.

Habertürk Giriş: 22.02.2025 - 18:52 Güncelleme: 22.02.2025 - 18:56 facebook

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