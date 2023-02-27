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Makyaj süngeri nasıl temizlenir? Küflenmiş makyaj süngeri ve fırçası temizleme yolları

Makyaj süngerleri, en sevilen makyaj yardımcılarından biri. İyi sonuçlarının yanı sıra kolayca kirlenebilen bir üründür.  Bu nedenle her kullanımdan sonra yıkamak ve kurutmak gerekiyor. Makyaj süngeri çok renk ve koku vermeye başladıysa, yıkama zamanı gelmiş demektir. Makyaj süngeri uygulanan makyaj ürünlerini içine hapseder. Bu da bakteri birikimine yol açar.

Makyaj Süngeri Nasıl Temizlenir? Küflenmiş Makyaj Süngeri ve Fırçası Temizleme Yolları
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Cildimize zarar verebilecekleri için bu malzemeleri her zaman temiz tutmak çok önemlidir. Peki, makyaj süngeri nasıl temizlenir? Makyaj süngerini temizlemek için sabun ve ılık su hazırlayın. Küçük bir kaseyi ılık suyla doldurun ve içine bir damla yumuşak el sabunu veya şampuan koyun. Suyun yüzeyinde köpük oluşana kadar karıştırın ve makyaj süngerini yıkayın. (Bulaşık sabunu, sünger için uygun değildir, cildinizde tekrar kullandığınızda cildinizi tahriş edebileceğinden önerilmez.)

  • Bebek şampuanı ve "yumuşak formüllü" organik şampuanlar bu süreçte işe yarar. Temizlemek için kullanabilirsiniz. Süngeri şampuanlı su kabına yerleştirin, elinizle bir veya iki kez sıkın ve yaklaşık 30 dakika bekletin.
  • Makyaj süngerini aylık olarak sterilize edin. Süngerinizi haftalık olarak temizleseniz bile ayda en az bir kez ısıyla sterilize edilmelidir. Özellikle süngeri günlük olarak kullanıyorsanız. Hafta bir kere temizlense dahi bakteriler yüzeyden uzaklaşır, ancak süngerin derinliklerindeki bakterileri öldürmenin tek yolu kısa, yoğun ısıdır.
  • Derinlemesine temizlik yapmak için, süngeri mikrodalgaya 30 saniye koyun. Kaseyi mikrodalgaya koyun ve cihazı 30 saniye boyunca en yüksek güçte açın. Biraz genişlerse veya biraz duman çıkarırsa paniğe kapılmayın, ancak çok fazla genleşirse veya "çok fazla" duman çıkarsa mikrodalgayı hemen durdurun.
  • Süngeri bir süre bırakın. Kâseyi mikrodalgadan çıkarmadan ve süngeri sudan çıkarmadan önce bir iki dakika bekleyin. Yıkayın ve kurutun. Süngeri temiz, kuru kağıt havlulara hafifçe sarın. Tamamen kuruyana kadar oda sıcaklığında bırakın.

Küflenmiş Makyaj Süngeri ve Fırçası Temizleme Yolları

Hiç şüphesiz makyaj süngerini temizlemenin en klasik yöntemi sıvı veya katı sabun ve ılık su kullanmaktır. Süngeri yıkadıktan sonra tamamen kurutmak için açık bir alanda bir kağıt havlu üzerine koyun. Sünger, makyaj çantasında veya kapalı bir yerde ıslak veya nemli tutulmamalıdır, çünkü bu uygun havalandırma olmaması nedeniyle bakteri ve küf oluşumuna neden olur. İşte, küflenmiş makyaj süngeri ve fırçası temizleme yolları çoğu kişi kirli makyaj fırçaları ve kozmetik ürünleri nedeniyle ciltte kızarıklık ve tahriş sorunu yaşar.

Makyaj için kullanılan ürünlerin hijyenine dikkat etmek gerekir. Küflenmiş makyaj süngerini ya da fırçalarını antibakteriyel sabunlarla temizleyebilirsiniz. Fırça temizleme işleminde nötr bir sabun kullanabilirsiniz. Bu sırada sıcak su kullanmak fırçaya zarar verir, bu nedenle ılık bir sıcaklık kullanın. Fırça kısmını sabunla iyice köpürtün ve fırçayı avucunuza koyun ve dairesel hareketlerle kiri alın.

Süngeri ya da fırçaları temizledikten ve tamamen kurumasını bekledikten sonra makyaj ürünlerinden ayrı olarak makyaj çantasına koyun. Makyaj süngerlerinizi mikroplardan korumak için bir kutu ayırmanızı önerilir.

Makyaj Süngeri Mikrodalgada Nasıl Temizlenir?

Makyaj süngerini derinlemesine temizlemek için mikrodalga yönteminden yararlanılabilir. İlk etapta süngeri yıkayın. Yıkadıktan sonra, suyunu sıkın ve ıslak süngeri mikrodalgaya yerleştirin. Bir tabağa veya streç film üzerine koyun ve yaklaşık 30 saniye kadar bekleyin. Çok uzun süre ısıtırsanız sünger deforme olabilir, bu yüzden dikkatli olun. Ayrıca süngeri çıkarırken doğrudan dokunmamaya dikkat edin. Süngerde çatlak ve yırtılmayı önlemek için, süngeri mikrodalgaya mutlaka ıslatarak koyun. Öte yandan makyaj süngerlerinin üç ayda bir değiştirilmesini önerilir.

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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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