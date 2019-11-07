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Malatya’da 6 kilogram bonzai ele geçirildi

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Malatya'da emniyet ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan, nakleden, bulunduran şahıs ve grupların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada 6 kilogram bonzai ele geçirdi. Çalışmalar kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı

uyuşturucu

Ferdi Durdu'nun haberine göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan, nakleden, bulunduran şahıs ve grupların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonla şüpheliler F.K ve M.D'nin içinde bulunduğu araç ile F.K'nin ikametinde narkotik köpeğiyle birlikte arama yapıldı.

3 ADET RUHSATSIZ SİLAH VE 8 BİN 340 TL ELE GEÇİRİLDİ

Aramalarda 6 kilo 215 gram sentetik kannobinoid (bonzai) maddesi, 3 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve 3 adet fişek, 1 adet hassas terazi, 1 gram metamfetamin maddesi, 2 adet satışı izne tabi uyuşturucu etkisi oluşturan hap maddesi ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 340 TL'ye de el konuldu.

Gözaltına alınan F.K ve M.D'ye "Uyuşturucu Madde Ticareti" ve "Ruhsatsız Silah, Bıçak veya Mermi Bulundurma, Satın Alma veya Taşıma" suçlarından işlem yapıldığı bildirildi.

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