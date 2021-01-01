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Malatya’da balıkçı teknesi devrildi, 1 kişi kayıp

Malatya’da balıkçı teknesinin devrilmesi sonucu 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, 1 kişi ise suda kayboldu.

Malatya’da balıkçı teknesi devrildi, 1 kişi kayıp
AA

Ferdi Durdu’nun haberine göre olay, Battalgazi feribot iskelesi civarında meydana geldi.

Balıkçı teknesi ile baraja açılan 3 kişi, teknenin alabora olması sonucu kıyıya 20 metre mesafede suya düştü. 2 kişi kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarak, çevredekilerden yardım istedi.

Baraja düşen ancak Sudan çıkamayan 1 kişi için olay yerine Malatya Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri geldi.

5 dalgıç, kayıp şahsı bulmak için bir saatlik dalış gerçekleştirerek, yüzey taraması yaptı.

Yapılan arama-tarama çalışmalarında bir sonuç çıkmazken, ekipler hava koşullarının elverişsiz olması sebebi ile arama çalışmalarına bir süre ara verdi.

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