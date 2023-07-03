Malazgirt Savaşı'nın alanı tespit ediliyor

Burada geçen yıl daha kapsamlı daha sistematik bir çalışma yürüttük. Alanında uzman akademisyenlerin aracılığıyla açılan mezardaki kişilerin travmatik bir ölümünün olduğunu gözlemliyoruz. Yani baş ve yüzlerinden balta ya da kılıç ile öldükleri görüntüsü var. Onlardan elde ettiğimiz karbon-14 sonuçları, bize tarih olarak yüzde 70-90 aralığında 11. yüzyılı veriyor."