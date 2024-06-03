Malazgirt Savaşı'nın izleri bu sene de aranacak

Üniversitenin senato salonunda kazı ekibiyle bir araya gelen Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, projenin 5. yılında çalışmaların başladığını söyledi.

"Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırma Projesi" fikrinin 2019 yılında ortaya çıktığını ve o dönemde Muş Alparslan Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptığını anlatan Alican, şöyle konuştu:

"4 yıl boyunca her yaz döneminde Malazgirt'te kazı çalışması ve yüzey araştırmaları yaptık. Çok ciddi buluntular elde edildi. Umduğumuzdan çok daha ileri bir noktaya geldik. Muş Alparslan Üniversitesi olarak en başından beri bu projenin içinde yer alıyoruz. Üniversitemizin bütün imkanlarını Malazgirt Projesi'nin gelişmesi ve daha da ilerlemesi için tahsis edeceğiz."

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Üniversite olarak bu yıl "Antik DNA Laboratuvarı"nın altyapısını kurduklarını belirten Alican, "Türkiye'de üçüncü laboratuvar olacak. Bu laboratuvarda sadece Malazgirt Savaşı alanı ile ilgili yaptığımız çalışmaların değil, bölgede yapılan kazılardan elde edilen buluntuların da analizini yapmayı hedefliyoruz. Malazgirt'te bir kazı evi çalışmamız var. Malazgirt Projesi, inşallah bu sene çok daha iyi bir noktaya taşınacak" dedi.

"TÜRKİYE'DEKİ İLK SAVAŞ ALANI ARKEOLOJİSİNİ YAPIYORUZ" Kazıya bilimsel danışmanlık yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Çevik ise en büyük hayallerinin Malazgirt Zaferi'nin yerinin görünür kılınması ve noktasal olarak tespit edilmesi olduğunu vurguladı. Kazı çalışmalarının çok başarılı geçtiğini dile getiren Çevik, şu bilgileri verdi: "Türkiye'deki ilk savaş alanı arkeolojisini yapıyoruz. 5. yılımızdayız. Savaşa dair 2 önemli veri üzerinde çalışıyoruz. Bunlardan ilki savaşa ait metal objeler. İkincisi de insan kayıtları. Son 2 yıldır şehitlik olabileceğini düşündüğümüz Malazgirt'in Afşin Mahallesi'nde çalışma yürütüyoruz. 30'a yakın mezar açtık. Açtığımız mezarlardan 25 örneği yaşlandırmak için TÜBİTAK'ın ilgili birimine gönderdik ve bunların tamamı 11. yüzyılı verdi. Bu tarih bizim için 1071, yani savaşın yüzyılı demek."