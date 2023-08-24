Malazgirt'te çevresi toprakla kaplı han ortaya çıkarıldı

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İkinci etapta savaş objesi ve alanına ilişkin çalışmalar yürütüyoruz. Sur içinde yeni bir han yapısının tespitine dönük kazı yaptık. Hanın hemen arkasındaki Malazgirt'in en önemli tarihsel yapısı olan şehir surlarının bir burcundayız. Burcun önünde 13-14. yüzyıla tarihlediğimiz bir han yapısı var. Bu yapının açığa çıkarılması için çaba gösteriyoruz."

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"HANIN İÇ VE DIŞ KISMININ RÖLEVESİ ÇIKARILDI" Yeni tespit edilen hanın etrafının toprakla kapalı olması nedeniyle görünmediğini belirten Çevik, şunları kaydetti: "Buradan 70 kamyon toprak kaldırılarak hanın yapısı ve fiziki kimliği ortaya çıkarıldı. Hanın içi hafriyat ve çöplükle doluydu. İçeriden de 4 kamyon hafriyat taşınarak hem dış yapısı hem de iç dokusu ortaya çıkarıldı. Ayrıca hanın içinde sondaj kazılarıyla yapının temelleri anlaşılmaya çalışıldı. Hanın iç ve dış kısmının rölevesi çıkarıldı, fotoğrafları çekildi.