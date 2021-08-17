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Malezya'da yönetim boşluğu 0:00 / 0:00

AA

Ülkede 23 Şubat 2020'de yaşanan ve eski Başbakan Mahathir Muhammed'in istifasına yol açan siyasi krizde, dönemin muhalefet partileri Birleşik Malay Ulusal Örgütü (UMNO) ve Malezya İslam Partisi (PAS) ile ittifak kurarak meclis çoğunluğu sağlayan Muhyiddin, Malezya Kralı tarafından 29 Şubat 2020'de Başbakan olarak atandı.

Göreve başladığından bu yana meclisten güvenoyu alamayan ve bu nedenle meclis çoğunluğu sıkça tartışılan Muhyiddin'in istifa süreci, iktidar koalisyonu partilerden UMNO'nun 3 Ağustos'ta hükûmete desteğini çekmesiyle tetiklendi.

Muhyiddin, meclis çoğunluğu sağlaması için muhalefet partilerine yönelik "destek" talebinin geri çevrilmesi üzerine Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'a dün istifasını sundu.

İstifası kabul edilen Muhyiddin, görevini geçici olarak sürdürüyor.

Malezya basınında yer alan haberlerde, yeni başbakanın atanması sürecinin en az bir haftayı bulacağı değerlendirmesi yapılıyor.

Anayasal monarşi sistemiyle yönetilen Malezya'da başbakan, Kral tarafından atanıyor. Federal Anayasa gereği seçimlerin ardından Kral'ın, en çok milletvekiline sahip koalisyonun adayını başbakan olarak ataması gerekirken hükümetin düşmesi veya başbakanın istifası gibi durumlarda Malezya Kralı, meclis çoğunluğunu sağlayacağını düşündüğü bir milletvekilini başbakan olarak atayabiliyor.