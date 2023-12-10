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        Haberler Dünya Mali'den sonra Burkina Faso da Fransızcayı resmi dil olmaktan çıkardı

        Mali'den sonra Burkina Faso da Fransızcayı resmi dil olmaktan çıkardı

        Mali'nin ardından Burkina Faso da Fransızcayı resmi dil olmaktan çıkaracağını duyurdu, bundan böyle Fransızca sadece çalışma dili olarak kullanılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 10:42 Güncelleme: 10.12.2023 - 10:42
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        Afrika Fransızcayı resmi dil olmaktan çıkarıyor
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        Burkina Faso da Mali'nin ardından Fransızcayı resmi dil olmaktan çıkardı.

        Burkina Faso Cumhurbaşkanı İbrahim Traore, Fransızcanın resmi dil statüsünü değiştiren anayasa değişikliğini onayladı.

        Bundan böyle ülkede Fransızca, çalışma dili olarak kullanılacak.

        Değişiklikle beraber ülkede konuşulan yerel diller, resmi dil statüsü aldı.

        Temmuz ayında da Mali, Fransızcayı resmi dil olmaktan çıkarmıştı.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Afrika
        #fransızca
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