Mali'den sonra Burkina Faso da Fransızcayı resmi dil olmaktan çıkardı Mali'nin ardından Burkina Faso da Fransızcayı resmi dil olmaktan çıkaracağını duyurdu, bundan böyle Fransızca sadece çalışma dili olarak kullanılacak

Anadolu Ajansı Giriş: 10.12.2023 - 10:42 Güncelleme: 10.12.2023 - 10:42 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL