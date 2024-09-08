Malkoç Süalp eşi Simin Erbel ile Bebek'te
İş insanı Malkoç Süalp, eşi Simin Erbel ile Bebek'te görüntülendi. Bir süre yürüyüş yapan çift, daha sonra kendilerine kahve aldı
Giriş: 08.09.2024 - 13:42 Güncelleme: 08.09.2024 - 18:41
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Malkoç Süalp, eşi Simin Erbel ile Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.
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Sportif halleriyle dikkat çeken çift, bir süre yürüyüş yaptıktan sonra kendilerine bir mekândan kahve aldı.
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Öte yandan Malkoç Süalp ile Simin Erbel, bir yıllık birlikteliklerini nisan ayında evlilikle taçlandırmıştı.
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