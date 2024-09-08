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        Haberler Objektife Takılanlar Malkoç Süalp eşi Simin Erbel ile Bebek'te - Magazin haberleri

        Malkoç Süalp eşi Simin Erbel ile Bebek'te

        İş insanı Malkoç Süalp, eşi Simin Erbel ile Bebek'te görüntülendi. Bir süre yürüyüş yapan çift, daha sonra kendilerine kahve aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2024 - 13:42 Güncelleme: 08.09.2024 - 18:41
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Malkoç Süalp, eşi Simin Erbel ile Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.

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        Sportif halleriyle dikkat çeken çift, bir süre yürüyüş yaptıktan sonra kendilerine bir mekândan kahve aldı.

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        Öte yandan Malkoç Süalp ile Simin Erbel, bir yıllık birlikteliklerini nisan ayında evlilikle taçlandırmıştı.

        #Malkoç Süalp
        #Simin Erbel
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