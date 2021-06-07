11 aydan sonra o ülkede ilk defa bir ilk! 0:00 / 0:00

Reuters

Malta Sağlık Bakanı Chris Fearne Twitter’da "Bugün, geçen yazdan bu yana sıfır vakanın olduğu ilk gün" diyerek ‘‘Disiplini ve sorumluluğu sürdürmemiz esastır." açıklamasında bulundu.

Ülkede en son 25 Temmuz’da sıfır vaka kaydedilmiş daha sonra vakalar kademeli olarak yükselmişti. Son olarak ülkede kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılmış, sinema, tiyatro ve eğlence yerleri tekrar açılmıştı.

Yeni vakanın görülmediğine ilişkin açıklama tam da kısıtlamaların kaldırıldığı sırada geldi.

Ada, aşılama programında Avrupa Birliği'ne liderlik ediyor ve yetişkin nüfusun yarısından fazlası şu anda tam olarak aşılanmış durumda. Ülkede yüzde 75'lik kesim en az ilk dozunu aldı.