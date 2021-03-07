Yerinde normalleşme kararları merak edilip araştırılıyor. Normalleşme kararları sonrası özellikle hafta sonuyla birlikte en çok "Mangal yakmak yasak mı?" ve "Piknik yapmak yasak mı?" sorularının cevabı merak edilip araştırılıyor. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte merak edilenler...

MANGAL YAKMAK YASAK MI?

Piknik yapmak ve mangal yakmakla ilgili yerinde normalleşme kararlarında bir hüküm yer almıyor. Dolayısıyla bir önceki genelge mangal ve piknik içinde geçerli. Buna göre 1 Haziran'a kadar ormanlık alan, sahil ve plajlarda piknik yapmak yasak. Bununla birlikte piknik alanlarında mangal yakılması da kesinlikle yasak. Mangal yasağının ne zaman kalkacağı ise henüz bilinmiyor.