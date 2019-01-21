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Manisa, Aydın ve Denizli'de, denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlüler, yarıyıl tatilinde okulların boya, tadilat ve temizlik işlerine başladı.
Adalet ve Milli Eğitim bakanlıklarının iş birliğiyle 2018-2019 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatilinde hayata geçirilen uygulama ile Manisa'daki denetimli serbestlik yükümlüleri, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bahçe bakımı, boya ve temizlik ihtiyaçlarını giderdi.
Okulun yatakhanesinde temizlik yapan, duvarlarını boyayan, bahçe bakım ve onarımı yapan yükümlüler, tatil bitene kadar kentte belirlenen okullarda çalışmalarını sürdürecek.
Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2012'den bu yana alternatif infaz sistemi olarak uygulanan denetimli serbestliğin, toplumda bilinirliğinin arttığını söyledi.
Haklarında ceza ve tedbir uygulanan yükümlülerin yarıyıl tatili boyunca kentteki çeşitli okullarda temizlik, ağaç dikme, boya gibi işleri yapacağını aktaran Çiçekli, "Bu şekilde infazlarını yerine getiriyorlar. Bugün de denetimli serbestlik konusunda bir farkındalık oluşturmak için bu etkinlikte bir araya geldik." dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin de yükümlülerin, iki haftalık tatil süresince okulların ihtiyaçlarını karşılayacağına işaret etti.
DENİZLİ'DE 21 OKUL BOYANACAK
Denizli'de de denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan yükümlüler, kamu hizmeti cezalarının infazı kapsamında yarıyıl tatilinde 21 okulda tadilat ve boya işlerini yapıyor.
Denizli Cumhuriyet Başsavcı Vekili Vedat Kadri Özüer, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz ve Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Reşat Erdoğan, Hacı Şakir Meliha Nilüfer Öz Ortaokulunda boyama yapan yükümlüleri ziyaret etti.
Denizli Denetimli Serbestlik Müdürü Kamil Demir, "Topluma Güven, Bireye Umut" sloganıyla, kentte yükümlülerin topluma uyumlu olabilmesi için birçok alanda çalışmanın yürütüldüğünü söyledi.
Kentte 180 yükümlünün aktif olarak kamu kurum ve kuruluşlarında kamu yararına ücretsiz çalışma yürüttüğünü anlatan Demir, hükümlülerin suç işlemesine neden olan davranışlarını düzeltmeyi amaçladıklarını vurguladı.
Aydın'ın Söke ilçesinde denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan yükümlüler ise 4 okulun tadilat ve boya işlerini gerçekleştiriyor.
Behiye Hanım Ortaokulundaki programda konuşma yapan Söke Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, faaliyet kapsamında yarıyıl tatili boyunca okullarda çalışma yürütüleceğini aktardı.
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