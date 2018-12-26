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Manisa’da bulunan Bayırlar Lokantası maddi durumu iyi olmayan vatandaşlar için örnek bir proje hayata geçirdi. İşletme sahibi Adem Bayır, yemek yemek isteyen fakat parası olmayan vatandaşları da lokantadan boş çevirmiyor.
İHA'nın haberine göre bununla da yetinmeyen Bayır, lokantasının camına astığı ‘Bu iş yerinde parası olmayan, çekinmeden oturup yiyebilir’ yazısı ile bunu tüm Manisa’ya duyurdu. ‘İnsanlık ölmedi’ dedirten lokantadan günde en az 30 ihtiyaç sahibi faydalanıyor.
"HAYIR DUALARINI ALIP YOLCU EDİYORUZ"
İşletmenin aşçısı Yasin Terüt, yazıyı gören vatandaşların bazen inanmak için tekrar sorduklarını söyledi. Parası olan müşteri ile parası olmayan müşterilerini kesinlikle ayırmadıklarını kaydeden Terüt, "Manisa’nın kırsal mahallerinden vatandaşlarımızı yemek yemek isteyip de maddi durumlarından dolayı yemek yiyemediklerini gördük. Tüm personel aramızda toplanarak, görüşme yaptık. İşletme sahibimiz Adem Bayır bize müsaade etti. Yazıyı da bizzat bize kendisi astırdı. Çok güzel bir şey. İhtiyaç sahipleri buraya gelip ücretsiz yemek yiyor, hayır dualarını alıyoruz. Özellikle yoldan geçerken yazıyı gören bazı vatandaşlar doğru mu diyor, ciddi misin diyorlar. Biz de ciddiyiz, buyurun diyoruz. Oturuyorlar Ana yemekleri, tatlıları ve yanında çaylarını da içiyorlar. Memnun kalıyorlar. Kendilerinin hayır dualarını alıp buradan yolcu ediyoruz" diye konuştu.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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