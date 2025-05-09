Manisa'daki lav kalıntıları göçmen kuşların üreme alanı oldu

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Demirköprü Barajı kıyısında bulunan ve milattan önce 14 bin ila 3 bin yılları arasında aktif olduğu tahmin edilen Çakallar ve Sindel volkanlarının lav kalıntıları, binlerce kuşa uğrak noktası, bazılarına ise yuva oldu.