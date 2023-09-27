Mantar toplarken bulduğu taşlara gözü gibi bakıyor Malatya'da mantar toplamaya gittiği dağda diğer taşlardan farklı taşlar gören Osman Ünver, taşları bir yıldır saklıyor. Ünver, taşların meteor taşı olabileceğini düşündüğünü söyleyerek bölgede çok sayıda benzer taşın olduğunu söyledi

Malatya’da yaşayan Osman Ünver, yaklaşık bir yıl öncesi arkadaşlarıyla gittiği Beydağı'nda mantar toplarken diğer taşlardan farklı bazı taşlar fark etti.

İrili ufaklı taşları yanına alan Ünver, eve vardığında taşların içerisinden sakız kıvamında sıvı geldiğini fark etti.

Ünver değerli olabileceğini düşünerek taşları işi bilen bazı kişilere gösterdi.

Taşın meteor taşı olma ihtimalinin yüksek olduğunu öğrenen Ünver, taşların detaylıca incelenmesini istiyor.

Ünver "Taşları bulduğum yer zirve olduğu için orası yazın ortasına kadar kar altında oluyor. Hava sıcaklığı da en fazla 25 derece olduğu için bu taşların güneşten yanma nedeniyle bu şekilde olma ihtimali yok. O yüzden bu taşların değerli olduklarına inanıyorum" diye konuştu.