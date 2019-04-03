Manyas kim kazandı? Tancan Barcin mi yoksa İbrahim Koman mı soruları seçimin üçüncü gününde vatandaşlar tarafından en sık araştırılan konulardan biri oldu. YSK ve AA yayınladıkları verilere göre, Tancan yüzde %51,22 oy ile AK Parti'den aday olan İbrahim Koman'ın önüne geçti.

MANYAS SEÇİM SONUÇLARI 2019