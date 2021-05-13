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Çarşamba günü Yeni Zelanda Parlamentosu tartışma salonundan atılan milletvekilli, daha önce de kravat yerine ‘‘Hei-tiki’’ adlı geleneksel kolyeyi taktığı için parlamentodan atılmıştı.

Rawiri Waititi’nin haka danslı protestosu, Yeni Zelanda Parlamentosu’nda sağlık sistemiyle ilgili kapsamlı değişikliklerin konuşulduğu sırada geldi.

Maori Sağlık Otoritesi fikrinin bölücü olduğunu söyleyen Waititi ve milletvekilleri arasında devam eden tartışmalarda Maorili lider, meclisteki milletvekillerini ırkçılık yapmakla suçladı. Meclisin kendilerine yönelik sağlık hizmetlerinin arttırılmasına karşı olduğunu söyledi.

Meclisteki argümanları ırkçı bulan Waititi, yerlilere yönelik sürekli hakaret yapmakla suçladığı meclisin artık itibarını yitirdiğini dile getirdi.

Meydan okumasını Maorilere ait yerel dansla yapan ve dansla birlikte ilahi söyleyen Waititi, Yeni Zelanda Parlamentosu Başkanı Trevor Mallard tarafından yerine oturulması için uyarıldı.

Parlamento Başkanı Mallard, daha sonra ''Waititi şimdi parlamentodan ayrılacak’’ dedi ancak Maorili lider dansına devam etti.

Uygunsuz davranışlar gerekçesiyle parlamentodan atılan Waititi ve Maori Partisi diğer eş başkanı Debbie Ngarewa-Packer ile parlamentodan ayrıldı.