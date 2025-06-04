Mardin'de 350 dönüm buğday ekili alan yandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan yangında 350 dönüm buğday ekili alan zarar gördü
Yangın, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde buğday ekili tarlada çıktı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 350 dönüm buğday ekili alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.