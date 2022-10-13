Kadim kilise ibadete açıldı

Merkez Artuklu ilçesinin Diyarbakır Kapı Mahallesindeki manastırın içinde bulunan ve Birinci Dünya Savaşında, garnizon, hastane ve cezaevi, yakın tarihte ise briket imalathanesi ve depo olarak kullanılan kilisenin restorasyonu tamamlandı.

AYİN ÖNCESİNDE SÜRYANİ VATANDAŞLAR DUA EDİP, MUM YAKTI

Süryani Katolik Kiliseleri Patriği Younanın yönettiği ayinde, din görevlileri Türkçe, Arapça ve Süryanice ilahiler okudu.

Türkiye Katolik Süryani Patrik Vekili Orhan Çanlı, ayinde yaptığı konuşmada, harabe ve çöplük durumdaki kilisenin Mardin Süryani Katolik Vakfı tarafından 2 yılda restore edilerek açıldığını söyledi.

Kilisenin aslına uygun restore edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Çanlı, "Tarih boyunca Mardin medeniyetler ve dinler arasında bir buluşma yeri ve tüm halkların huzur ve barış içerisinde yaşama noktası oldu. Bugün bu kilisenin açılışı her ne kadar inançlarımız farklı ise de büyük Türkiye’nin, yaşadığımız güzel ülkenin vatandaşları olarak din, dil, ırk kültür farklılığı gözetmeden büyük bir mozaik büyük bir ebru olduğunun göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Bölgenin yapı özelliklerini taşıyan kilise ve manastırın 1884 yılında tamamlanarak ibadete açıldığını, ancak bazı dönemlerde farklı amaçlarla kullanıldığını aktaran Çanlı, şöyle konuştu:

"Birinci Dünya Savaşı döneminde, 16 Şubat 1916da askeri garnizon olarak kullanılmış, Kasım 1918 de savaş bittiğinde tekrar işlevine devam etmiştir. 1922 yılında zaman içerisinde askeri hastane ve ceza evi olarak da kullanılmıştır. Ve yakın tarihte ise briket imalathanesi ve depo olarak işletilmiştir. Bu kullanımlar esnasında yapı üzerinde müdahaleler yapıldığından bozulmalara maruz kalan kilise yer yer çökmüş ve hızla yıpranmıştır. Restorasyonla bozulan yerler uygun tekniklerle onarılarak yapının kuşaklar boyunca ayakta kalması ve kullanılması sağlanmıştır. "