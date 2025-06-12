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        Haberler Gündem Mardin'de sulama kanalına giren Suriye uyruklu kişi kayboldu - Güncel haberler

        Mardin'de sulama kanalına giren Suriye uyruklu kişi kayboldu

        Mardin'in Derik ilçesinde Suriye uyruklu M.M., girdiği sulama kanalında kayboldu. Ekipler tarafından arama çalışması başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 23:34 Güncelleme: 12.06.2025 - 23:34
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        Sulama kanalına giren kişi kayboldu
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        Olay, akşam saatlerinde Derik ilçesine bağlı kırsal Ovalı Mahallesi mevkiindeki Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalında meydana geldi.

        İddiaya göre, Suriye uyruklu M.M., sıcak havadan bunalıp kanala girdi. M.M. kısa süre sonra gözden kaybolurken, ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timleri (SAK) ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin M.M.’yi aramak için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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