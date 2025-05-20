Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Mardin'de taşlı ve sopalı kavga kamerada: 6 yaralı - Güncel haberler

        Mardin'de taşlı ve sopalı kavga: 6 yaralı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, iki grup arasında borç-alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Olayda 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 00:25 Güncelleme: 20.05.2025 - 00:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Taşlı ve sopalı kavga: 6 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez Tepebaşı Mahallesi Sobacılar Çarşısı’nda meydana geldi.

        İddiaya göre, esnaf ve müşterisi arasında borç-alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, tarafların yakınları da dahil olunca, büyüyerek taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 6 kişi yaralandı.

        İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle sona ererken, yaralılar ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bazı şüpheliler ise ifadesinin alınması için gözaltına alındı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #mardin
        #mardin haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu
        Vladimir Putin-Donald Trump görüşmesi sona erdi
        Vladimir Putin-Donald Trump görüşmesi sona erdi
        Adana'da kan donduran olay! Kız arkadaşını katledip intihar etti
        Adana'da kan donduran olay! Kız arkadaşını katledip intihar etti
        Çin'den Grönland açıklaması
        Çin'den Grönland açıklaması
        Dervişoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Dervişoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması
        Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması
        İşte 3. Lig play-off final eşleşmeleri!
        İşte 3. Lig play-off final eşleşmeleri!
        3 ülkeden İsrail bildirisi
        3 ülkeden İsrail bildirisi
        Dursun Özbek'ten Muslera ve Osimhen açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Muslera ve Osimhen açıklaması!
        Kardeşini yaraladı, yengesini öldürdü! "Ukala ukala konuştu"
        Kardeşini yaraladı, yengesini öldürdü! "Ukala ukala konuştu"
        İki yıldız, tek başkan: Dursun Özbek
        İki yıldız, tek başkan: Dursun Özbek
        19 Mayıs yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı
        19 Mayıs yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı
        "Süreç öncekine göre fevkalade iyi"
        "Süreç öncekine göre fevkalade iyi"
        Adalı’nın oğlunun lüks otomobili yandı
        Adalı’nın oğlunun lüks otomobili yandı
        Türkiye'nin ilk melodili yolu
        Türkiye'nin ilk melodili yolu
        Seda Bakan'dan suç duyurusu
        Seda Bakan'dan suç duyurusu
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Kimin efsane olduğu açıklandı
        Kimin efsane olduğu açıklandı
        'Tofaş ile birleşmek bize yeni imkanlar yaratacak'
        'Tofaş ile birleşmek bize yeni imkanlar yaratacak'