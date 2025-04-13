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        Haberler Gündem Mardin'de TIR ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Mardin'de TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde TIR ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 00:30 Güncelleme: 13.04.2025 - 00:30
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        TIR'la hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
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        İpek Mahallesi'nde sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen TIR ile hafif ticari araç çarpıştı.

        Kazada, Selim K. (36), Sultan K. (32), Halime K. (11), Mehmet Emin K. (9), Mehmet Ali K. (10) ve Musa K. (1) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Musa K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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