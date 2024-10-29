Mardin’de ceylan görüntülendi
Mardin'de yıllar sonra ilk defa ceylan görüldü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı
Giriş: 29.10.2024 - 13:44 Güncelleme: 29.10.2024 - 13:44
Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Zınnar Mahallesi kırsalında, uzun yıllardır görülmeyen ceylan, doğa severler ve yerel halk tarafından heyecanla karşılandı.
Bölgedeki doğal yaşamın zenginliğini ve çeşitliliğini yeniden gözler önüne seren ceylan halk tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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