Bu köyde ev sayısından fazla Kangal köpeği var!

"HER EVDE 1-2 KANGAL VAR"

Alagöz Köy Muhtarı Nebahat Alagöz, "Bizim köyde Kangal sevgisi var, neredeyse her evde 1 veya 2 tane bulunuyor. Bizim de 2 tane köpeğimiz var. Çocuklarım bunları Tunceli’den getirdiler. Ben pek sevemiyorum ama çocuklar çok ilgileniyor, çok seviyorlar.