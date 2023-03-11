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Bu köyde ev sayısından fazla Kangal köpeği var!

Mardin’in Alagöz köyü Kangal köpeklerine olan sevgisiyle dikkat çekiyor. Köyde ev sayısından fazla Kangal köpeği bulunuyor

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İHA
  • Bu köyde ev sayısından fazla Kangal köpeği var!

    Mardin'in Derik ilçesine bağlı Alagöz köyünde kangal köpeklerine olan sevgi dikkat çekiyor. Köyde 10 ev ve 15'ten fazla kangal köpeği bulunuyor. Köyde her evin önünde 1 veya 2 tane kangal köpeği duruyor.

     
  • Bu köyde ev sayısından fazla Kangal köpeği var!

    İHA'nın haberine göre köy halkı köpeklerini özenle besleyebilmek için çevre ilçelerden et, yumurta gibi besinler getiriyor. Genellikle şehir dışından getirilen köpekler evlerin bahçelerinde veya kapıların önünde bağlı şekilde tutuluyor. Köy sakinlerinin dikkatli davranması ve köpeklerin cana yakın hayvanlar olmasından dolayı köpekler insanlara saldırmıyor.
  • Bu köyde ev sayısından fazla Kangal köpeği var!

    "HER EVDE 1-2 KANGAL VAR"

    Alagöz Köy Muhtarı Nebahat Alagöz, "Bizim köyde Kangal sevgisi var, neredeyse her evde 1 veya 2 tane bulunuyor. Bizim de 2 tane köpeğimiz var. Çocuklarım bunları Tunceli’den getirdiler. Ben pek sevemiyorum ama çocuklar çok ilgileniyor, çok seviyorlar.
  • Bu köyde ev sayısından fazla Kangal köpeği var!

    Kangal sevgisi nereden geliyor bilmiyorum ama her evde 1 veya 2 tane Kangal görürsünüz. Çevre ilçelerden et alıp veriyorlar, yumurta veriyorlar, ilaçlarını yaptırıyorlar. Köpekler bağlı ancak köyün dışından gelen insanlar bu kadar köpeği görünce korkuyorlar" dedi.
  • Bu köyde ev sayısından fazla Kangal köpeği var!

    "10 HANE, 15'TEN FAZLA KÖPEK VAR"

     

    Onur Yüce ise Bizim köyde her köyde olduğu gibi hayvan sevgisi vardır ancak köpek sevgisi biraz daha fazla. Köyde yaklaşık 10 hane, 15 taneden fazla köpek vardır. Köpekler bizim köyde çok seviliyor. Kimseye zarar vermiyorlar, hepsi bağlı şekilde duruyor" şeklinde konuştu.

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