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Mariana Çukuru'nun 11 kilometre derininde plastik bulundu

Dünyanın en derin noktasına dalarak bu alandaki rekoru kıran Amerikalı kâşif Victor Vescovo, rekor derinlikteki plastik atık varlığını da belgeledi. Vescovo'nun rekor dalışının benzeri tarihte daha önce yalnızca iki kez gerçekleştirildi

Dünyanın en derin noktasına dalarak bu alandaki rekoru kıran Amerikalı kâşif, rekor derinlikteki plastik atık varlığını da belgeledi.

Victor Vescovo, Pasifik Okyanusu'ndaki Mariana Çukuru'nda 11 kilometre derine indi ve burada dört saat geçirdi.

Basınca dayanıklı özel bir denizaltı ile rekor derinlikteki canlı yaşamını da görüntüledi.

Ancak derin deniz canlılarının yanı sıra, plastik torbaya ve şekerleme poşetine de rastladı.

Rekoru 11 metre geliştirdi

Vescovo'nun rekor dalışının benzeri daha önce yalnızca iki kez gerçekleştirildi.

Mariana Çukuru'na ilk dalışı, Amerikalı deniz subayı Don Walsh ile İsviçreli mühendis Jacques Piccard 1960 yılında yapmıştı.

Sonrasında ise ünlü yönetmen James Cameron, 2012 yılında, tek kişilik denizaltısı ile yakın bir derinliğe inmeyi başardı.

Victor Vescovo, 10,927 mertreye indiği son dalış ile en derine inme rekorunu 11 metre geliştirdi.

Dalış ile ilgili BBC'ye konuşan Vescovo, "Başardığımız şey hakkında ne kadar heyecanlı olduğumuzu kelimelerle anlatmak güç." dedi.

53 yaşında eski bir deniz subayı olan Victor Vescovo, rekor derinliklere yaptıkları peş peşe dalışlarla, "denizcilik teknolojisinde yeni bir çıta belirlediklerini" de söyledi.

Beş Derinler keşif gezisi

Dalışı yüzeydeki kontrol gemisi Pacific'ten takip eden Mariana Çukuru'nun ilk kaşiflerinden Don Walsh da, rekor denemesi sonrası Victor Vescovo'yu ilk tebrik edenler arasındaydı.

87 yaşındaki Walsh, "Hayatımın kışında, gençliğime ait bu yerdeki, keşif yolculuğuna davet edilmiş olmaktan dolayı gurur duyuyorum" dedi.

Rekor dalışta toplam dört yeni tür deniz canlısının keşfedildiğine inanılıyor. Bunlar arasında karides benzeri kabuklu bir canlı da yer alıyor.

Bilim insanları bu derinlikte elde edilen canlı örnekleri üzerinde mikroplastik kalıntılar olup olmadığını da araştıracak.

Aynı zamanda bir yatırımcı olan Victor Vescovo'nun bu rekor dalışı son olmayacak.

Beş Derinler keşif gezisi kapsamında, Dünya'daki beş okyanusun en derin noktalarına dalınması amaçlanıyor.

Vescovo, bundan önce 7 kıtadaki en yüksek zirvelere de tırmanmayı başarmıştı.

Keşif seferinin en son dalışı Arktik Okyanusu'ndaki Molloy Derinliği'ne Ağustos ayında düzenlenecek.

Vescovo'nun bu rekor derinlikler için kullandığı denizaltı ise 4.6 metre yüksekliğinde ve 3.7 metre genişliğinde.

Deniz aracı, okyanustaki herhangi bir noktaya tekrar tekrar dalabilecek şekilde tasarlandı.

Keşif seferi, Discovery Channel'da yayınlanmak üzere bir belgesel ekibi tarafından da takip ediliyor.

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