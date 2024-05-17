Martılar, avlanması yasak inci kefallerini yakalıyor

"HER YIL BİNLERCE YERLİ VE YABANCI TURİST KENTE GELİYOR"

Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, yılın bu dönemlerinde üremek için derelere göç eden inci kefallerinin zorlu göçünün devam ettiğini belirterek, bu göçü izlemek için binlerce kişinin kente geldiğini söyledi. Av yasağının olduğu bu dönemde kolluk kuvvetlerinin de denetimlerini sürdürdüğünü ifade eden Kaymakam Karaloğlu, şöyle konuştu: