Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Martıların göç yolculuğundaki inci kefallerini avlama mücadelesi

        Martıların göç yolculuğundaki inci kefallerini avlama mücadelesi

        Van Gölü Havzası'nda yaşayan martılar, üremek için suyun tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefallerini avlayarak besleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 11:20 Güncelleme: 12.05.2025 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Van Gölü'nde yaşayan inci kefalleri, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında gölden akarsulara göç ediyor.

        2

        Gölün tuzlu ve sodalı suyundan akarsulardaki tatlı sulara ulaşmak için suyun akışının tersine yüzen, karşısına çıkan engelleri zıplayarak geçmeye çalışan balıklar, her yıl bu mevsimde görsel şölen sunuyor.

        3

        Balık göçünün yoğun yaşandığı Muradiye ilçesindeki akarsulara akın eden martılar, inci kefallerini avlayarak besleniyor.

        4

        Fotoğraf tutkunları da martıların balık kapma mücadelesini görüntülemeye çalışıyor.

        5

        "ÇOK GÜZEL BİR MANZARA VAR"

        Muradiye Tarım ve Orman Müdürü Harun Altunkaynak, balıkların tatlı sulara göç yolculuğunun bir süre önce başladığını söyledi.

        6

        Av yasağı süresince balığı korumak için çalışma yürüttüklerini belirten Altunkaynak, şunları kaydetti:

        7

        "Ekiplerimiz kaçak avcılığın önüne geçmek amacıyla 7/24 esasıyla çalışmaya devam ediyor. Yasak başladığından bu yana 2,5 ton ölü, 1 ton da canlı inci kefali ele geçirildi.

        8

        Canlı yakalanan balıklar suya geri bırakıldı. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz. Şu an balıkların göçü devam ediyor. Ekiplerimiz de sürekli sahada."

        9

        Doğa fotoğrafçısı Yasemin Doğanay ise "Tatlı sulara göç eden inci kefallerini fotoğraflamak için geldik. Martılar ve inci kefallerinin mücadelesi, görsel şölen sunuyor.

        10

        Balığın göç ettiği tatlı suları gezerek güzel fotoğraflar yakalamaya çalışıyoruz. Çok güzel bir manzara var" diye konuştu.

        11
        12
        13
        14
        15
        16
        17
        18
        #inci kefalleri
        #martı
        #martıların avlanma mücadelesi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        PKK: Fesih kararı aldık!
        PKK: Fesih kararı aldık!
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Titizlikle takip edilecek
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Titizlikle takip edilecek
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        ABD ile Çin arasında gümrük vergisi anlaşması
        ABD ile Çin arasında gümrük vergisi anlaşması
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        Bir ilk gerçekleşti
        Bir ilk gerçekleşti
        Skriniar parladı, Carlos sınıfta kaldı!
        Skriniar parladı, Carlos sınıfta kaldı!
        'Türkiye'ye özel model' yarışı
        'Türkiye'ye özel model' yarışı
        Bir bakışta bin anlam yatıyormuş
        Bir bakışta bin anlam yatıyormuş
        Eğlence mekanında ölüme davet!
        Eğlence mekanında ölüme davet!
        Her 3 kişiden birinin karaciğeri tehlikede olabilir!
        Her 3 kişiden birinin karaciğeri tehlikede olabilir!
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        İsrail basını yazdı: Netanyahu o iddiaları yalanladı
        İsrail basını yazdı: Netanyahu o iddiaları yalanladı
        Meteoroloji açıkladı: 5 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
        Meteoroloji açıkladı: 5 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
        Rusya-Ukrayna hattında barış İstanbul'da sağlanacak mı?
        Rusya-Ukrayna hattında barış İstanbul'da sağlanacak mı?
        Trump'tan "ABD üçüncü dünya ülkesi olacak" uyarısı
        Trump'tan "ABD üçüncü dünya ülkesi olacak" uyarısı
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        13 bin kilometre yol kat ettiler