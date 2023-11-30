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        Haberler Yaşam Masalsı kent: Rovaniemi

        Masalsı kent: Rovaniemi

        Finlandiya'nın Kuzey Kutup Dairesi'ndeki Lappi bölgesinde bulunan Rovaniemi kenti, kar manzaraları, geyikleri, ışıklandırmaları ve süslemeleriyle masal diyarlarını andırıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 11:16 Güncelleme: 30.11.2023 - 11:16
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        Finlandiya'nın Kuzey Kutup Dairesi'ndeki Lappi bölgesi, yılın belirli dönemlerinde gerçekleşen doğa olayı 'kuzey ışıklarını' görmek isteyen turistlerin önemli güzergahları arasında bulunuyor.

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        Bölgede bulunan Rovaniemi kenti, masalsı manzaralarıyla ziyaretçilerini cezbediyor.

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        Kentin çevresinde bulunan konaklama tesislerinde özel mimarisiyle öne çıkan yapılarda yapılan ışıklandırmalar güzel görüntü oluşturuyor.

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        Çevrede bulunan tesislerde özel mimarisiyle öne çıkan doğa ile içi içe yapılar misafirlerini ağırlıyor.

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        Ziyaretçiler kuzey ışıklarını görmek için ise şehir ışıklarından uzak ormanlık alanda yürüyüş yapıyor.

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        Tesislerde ziyaretçiler için geyikler tarafından çekilen kızaklı turlar da düzenleniyor.

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        İşte masalsı kent Rovaniemi'den manzaralar...

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        #Rovaniemi
        #kuzey ışıkları
        #Lappi
        #finlandiya
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