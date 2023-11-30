Masalsı kent: Rovaniemi
Finlandiya'nın Kuzey Kutup Dairesi'ndeki Lappi bölgesinde bulunan Rovaniemi kenti, kar manzaraları, geyikleri, ışıklandırmaları ve süslemeleriyle masal diyarlarını andırıyor
Finlandiya'nın Kuzey Kutup Dairesi'ndeki Lappi bölgesi, yılın belirli dönemlerinde gerçekleşen doğa olayı 'kuzey ışıklarını' görmek isteyen turistlerin önemli güzergahları arasında bulunuyor.
Bölgede bulunan Rovaniemi kenti, masalsı manzaralarıyla ziyaretçilerini cezbediyor.
Kentin çevresinde bulunan konaklama tesislerinde özel mimarisiyle öne çıkan yapılarda yapılan ışıklandırmalar güzel görüntü oluşturuyor.
Çevrede bulunan tesislerde özel mimarisiyle öne çıkan doğa ile içi içe yapılar misafirlerini ağırlıyor.
Ziyaretçiler kuzey ışıklarını görmek için ise şehir ışıklarından uzak ormanlık alanda yürüyüş yapıyor.
Tesislerde ziyaretçiler için geyikler tarafından çekilen kızaklı turlar da düzenleniyor.
İşte masalsı kent Rovaniemi'den manzaralar...