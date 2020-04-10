e Devlet maske başvurusu nasıl yapılır? sorusu, ücretsiz şekilde dağıtılacak maskelerden edinmek isteyen vatandaşların gündeminde. E-Devlet üzerinden yapılacak maske başvurularının dağıtımını PTT ve eczaneler üzerinden yapılacak. Bakan Koca, bugünkü Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda ücretsiz maskelerin dağıtımı ile ilgili de bilgiler verdi. İşte Bakan Koca'nın "maske" açıklamaları ve e-Devlet maske başvuru sayfası.

ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU E-DEVLET'DE

Ücretsiz maske edinmek isteyen vatandaşlar başvurularını aşağıdaki bağlantıya tıklayarak e-Devlet üzerinden yapabilir. Başvurunun yapılabilmesi için açılan sayfada ücretsiz maske başvuru sekmesine tıklanmalı ve TC. Kimlik Numarası, isim soyisim adres, telefon numarası bilgilerinin eksiksiz doldurulması gerekiyor. Formda ayrıca aile fertleriniz için de maske başvurusunda bulunabilirsiniz.

E DEVLET MASKE BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINACAK? BAKAN KOCA AÇIKLADI

Bakan Koca ücretsiz şekilde PTT ve eczaneler aracılığıyla halka ulaştırılacak maskeler için, "Hayatı kolaylaştırmak istiyoruz, maske kullanımını kolaylaştırmak için ihtiyacı olan bütün vatandaşlarımıza maskeyi ücretsiz ulaştırmaya başladık. e-devlet üzerinden talep edenlere göndermeye devam ediyoruz. Bugün İstanbul ve Ankara'da 20-65 yaşındaki vatandaşlarımıza maske verilmesine başladık.

Telefonuna öncelikle mesajla bir kod ulaştırmış olacağız. Bizim ilaç takip sisteminde olduğu gibibunu takibe almış olacağız. Vatandaşlarımız herhangi bir eczaneye giderek 5 adet maskesini alabilecekler. Bu konuda üzerine düşen sorumluluğu gönüllü olarak üstlenen Türk Eczacılar Birliği ve sağlık ordumuzun birer ferdi olan eczacılarımıza özellikle teşekkür ediyorum.

E-devlet üzerinden 3,5 milyon maske dağıtıldı. Eczanelerle ilgili uygulama şöyle, 20 yaş altına dağıtmamayı, 65 yaş zaten sokağa çıkmıyor. dolayısıyla 20-65 yaş arasını 31 ilimizde önemsiyoruz. Eczanelerde yığılma olmasın diye kod gönderiyoruz. O kodla vatandaşımız herhangi bir eczaneye gittiğinde maskesini alabiliyor. Önümüzdeki günlerde bir plan dahilinde mesaj göndererek sağlamış oluyor. Burada özellikle vatandaşımız cep telefonuna mesaj ve kod gelmedikçe eczaneye gitmemeli. O kodla herhangi bir eczaneden çok rahata alabilir." dedi.

Bakan Koca, verilen 5 maskenin yeterli olup olmayacağı ile ilgili yöneltilen soru üzerine "Maskeler konusu e-devlet ve PTT üzerinden devam ediyor. Maskenizi takın güvenle sokağa çıkın demiyoruz. Zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması gerektiğini söylüyoruz. İşyerinde, markette çalışanları ayrıca veriliyor. Bir şekilde zorunlu olarak çıkmak isteyen olursa o durumda bunu kullanabilir. Mümkün mertebe maskeli de dışarı çıkılmamasıdır" açıklamasında bulundu.