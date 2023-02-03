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Masraf da arttı, ret de: Türklerin yurt dışı planlarında zorluklar sürüyor

Türk vatandaşlarının vize konusunda yaşadığı sıkıntılar özellikle 2022’de sık sık gündemdeydi. Türk vatandaşlarının bu konuda yaşadığı sıkıntılar devam ederken masraflar da yurt dışına çıkış planlarının daha da zorlaşmasına neden oluyor. Haberturk.com Dış Haberler Editörü İrem Kuşoğlu Görgü'nün haberi...

Masraf da arttı, ret de: Türklerin yurt dışı planlarında zorluklar sürüyor

Türk vatandaşlarının yaşadığı vize sıkıntıları 2023 yılında da devam ediyor.

Türkiye’de Dışişleri Bakanlığı konuya yönelik büyükelçilikleri çağıracaklarını ve harekete geçtiklerini belirtmişti. Gerek bekleme süreleri, gerekse ret oranlarına ilişkin olarak ülkelerin büyükelçilikleri de çalışmalarını hızlandıracaklarını ifade etse de 2023’te durumun yine fazla değişmediğini görmek mümkün… Bu kez ret oranına dahil oranlar arasında beyaz yakalı olarak tanımlanan çalışanlar da var.

RET ORANLARI DA MASRAFLAR DA YÜKSEK

SchengenVisaInfo’nun verilerine göre Türk vatandaşlarının vize sorunu azalmadı aksine daha da arttı. Öyle ki durum, Schengen'a başvuran tüm ülkelerden daha ciddi boyutta.

Schengen vizesine Rusya’dan sonra en çok başvurunun yapıldığı ikinci ülke olan Türkiye olmasına karşın aldığı ret oranı Rusya’nın neredeyse 5 katına ulaştı. Verilere göre Türkiye son 8 yıl içerisinde en çok başvuru yapan Rusya, Suudi Arabistan, Fas, Ukrayna’nın yer aldığı ilk 5 ülke arasında da ret oranı en çok artan ülke oldu.

Masraflar da hem kur artışına hem de yaşanan sorunlara bağlı olarak her geçen gün daha da artıyor.

2018'DE 60 EURO OLAN VİZE ÜCRETİ 2019'DA 80'E ÇIKARILDI

2018 yılında Schengen vize ücreti 60 Euro olarak belirlenmişti. 2018 yılı güncel Euro kuru ortalamasına göre hesaplandığında vize ücreti Türk vatandaşı için yıllık Euro kuru ortalaması ile 339,6 TL oluyordu. Yine aynı yıl pasaport bedeli de 657,4 TL olurken, Türkiye’de var olan yurt dışı çıkış harcı da 15’ydi. Yani toplamda aracı firmaların aldığı koordinasyon ücreti hariç sadece yurt dışına gidebilmek için Türk vatandaşları 1012 TL ödüyordu.

Ancak Haziran 2019'da hem Avrupa Parlamentosu hem Avrupa Birliği Konseyi tarafından onaylanan yasa ile Schengen vizesi ücretleri 60 Euro'dan 80 Euro'ya çıkarıldı. Aynı şekilde özellikle 2020 yılından sonra Türkiye’de Euro kuru da artan bir grafik izledi. Buna göre 2018’de koordinasyon bedeli hariç 1012 TL ödeyen bir kişinin aynı işlemlere ödeyeceği miktar 2022 yılında 3267 TL’ye, 2023 yılında 4949 TL’ye yükseldi.

Tüm bunlara ek olarak hemen hemen bütün Schengen ülkeleri için aracı kurumlar ile iletişime geçilmesi gerekiyor. Geçmiş yıllar için değişken fiyatlar olsa da bu yıl itibariyle 600 ile 800 civarında kişi başı bir koordinasyon bedeli ödenirken, ek işlemler için de her bir firma kendi fiyatını belirliyor.

AVRUPA'YA TEK KİŞİ GİDİŞ-DÖNÜŞ BİLETLERİ 3 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Masrafları da ret oranları da artan Türk vatandaşları yurt dışı bilet fiyatlarında da aynı şekilde sorun yaşıyor. Avrupa’da yurt dışına tek kişi gidiş-dönüş fiyatı 3000 TL’nin altında olmuyor. Örneğin Skyscanner'dan İstanbul-Berlin'e Nisan ayında 5 günlük bir seyahat için en ucuz bilet 3,372 TL'den başlıyor. Diğer Avrupa ülkelerinde bu fiyatlar daha da artıyor.

Bu fiyatın altında bilet almak içinse genellikle havayolu firmalarının belirli aralıklarla yaptığı kampanyaları takip etmek ve sınırlı sayıdaki koltukları kapmak gerekiyor.

2022 verileri henüz açıklanmasa da vize redlerinde Türk vatandaşlarının sorunları daha da arttı. Konuya yönelik uzmanlar bu oranların daha fazla arttığını belirtiyor.

Son dönemde güvenlik sebebi öne sürülerek büyükelçiliklerin kapatılması ise masraf ve ret oranları ile yurt dışına çıkmakta daha da zorlanan Türk vatandaşlarının “Süreç de mi uzayacak?” endişelerini artırıyor.

* Haberin görselleri Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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