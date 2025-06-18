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        Haberler Gündem 'Mavi gömlekli çocuk' diye başkasına ateş açıldı! Kıl payı kurtuldu

        'Mavi gömlekli çocuk' diye başkasına ateş açıldı! Kıl payı kurtuldu

        İstanbul Maltepe'de bir kişiye yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda vurulan olmadı. Kısa sürede yakalanan saldırganın hedefi ise geçtiğimiz günlerde Marmaray'da iki çocuğunun yanında yumruk yiyen babayı ayıran 'mavi gömlekli' çocuk olarak tanınan İbrahim Aktan olduğu öğrenildi. 18 yaşından küçük olan saldırganın Aktan diye ateş ettiği kişi de farklı biri çıktı. Marmaray'daki olaydan sonra linç edildiğini açıklayan Aktan, kendisine onlarca tehdit mesajları geldiğini söylemişti

        Giriş: 18.06.2025 - 18:50 Güncelleme: 18.06.2025 - 19:37
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        'Mavi gömlekli çocuk' diye başkasına ateş açıldı! Kıl payı kurtuldu
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        Olay dün Maltepe’de yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, Maltepe’de ilginç silahlı bir saldırı düzenlendi. Dün caddede yürüyen bir kişiye silahla ateş edildi. Açılan ateş sonucu kimse vurulmadı. Yaşanan bu saldırı sonrası Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede 18 yaşından küçük olduğu belirlenen saldırganı yakaladı.

        HEDEFİNDE MAVİ GÖMLEKLİ ÇOCUK VARMIŞ

        İlçe emniyet müdürlüğünde yapılan çalışmada, saldırganın hedefinde geçtiğimiz günlerde Marmaray’da iki çocuğunun yanında yumruk yiyen babayı ayıran ve mavi gömlekli çocuk olarak anılarak sosyal medyada linç edilen İbrahim Aktan olduğu öğrenildi.

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        YANLIŞ KİŞİYE ATEŞ AÇTI

        Aktan’ı vurmak için saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen şüphelinin ateş açtığı kişinin de yanlış kişi olduğu ortaya çıktı. Açılan ateşten kurtulan kişinin İbrahim Aktan olmadığı öğrenildi. Saldırganın o kişiyi Aktan’a benzettiği için ateş açtığı bilgilerine ulaşıldı. Aktan’ın olay bölgesinde olmadığı belirlendi.

        OLAY ÇOK KONUŞULMUŞTU

        Çok konuşulan olay 30 Mayıs Cuma günü saat 16.45 sıralarında Marmaray Süreyyapaşa İstasyonu’nda meydana gelmişti. İki çocuğuyla birlikte seyahat eden Deniz E. ile Zehra A. arasında yer verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Marmaray’da bulunan Ekrem D. (50), Deniz E.’yi darbetti. O anlara tanıklık eden yolculardan İbrahim Aktan araya girmesiyle arbede büyüdü. İstasyonda inen taraflar, tartışmayı burada da sürdürdü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Saldırıyı gerçekleştiren Ekrem D. tutuklanırken, İbrahim Aktan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        "TEHDİT ALIYORUM" DEMİŞTİ

        Sosyal medyada ‘mavi gömlekli’ olarak anılmaya başlanan üniversite öğrencisi İbrahim Aktan "Şöyle bir algı oluştu kamuoyunda, sanki yumruğu ben atmışım. Ben kesinlikle adama vurmadım. Ben araya girdim. Onları ayırdım. İlk müdahale eden ben olmama rağmen orada provoke etti beni. Yumruk yiyen baba, 'senin yüzünden ben yumruk yedim. Her şey senin yüzünden' dedi. Sonra bütün Marmaray'da linç yiyecektim. Ben ayırmaya çalışırken benim üstüme kaldı. Eve gittiğimde sosyal medyada yayıldığını bilmiyordum. Bir baktım ki 'mavi gömlekli çocuk' diye sayfalarca hakaretler, linçleme politikaları başlamış. Çok ciddi tehdit mesajları aldık. Ev adresim, telefon numaralarım, ailemin telefon numaraları komple ifşa edilmiş" dedi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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