'Mavi Miras Projesi'yle 2 yeni batık tespit edildi

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Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü, ülkemizde bu alanda en yüksek teknolojiye sahip ve aktif olarak çalışan, ayrıca en sağlıklı bilimsel su altı kültür mirası veri tabanını kazandırmış üniversite. Üniversitemiz, 2021 yılında araştırma üniversiteleri arasına girdi. Bu çerçevede biz de mevcut yüksek teknolojimiz ile deniz bilimleri ve su altı arkeolojisi alanında öncü bir rol üstlenerek, Cumhuriyet'imizin yeni yüzyılı vizyonuyla açık denizlere yelken açarak, araştırmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

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"IŞIK SİSTEMİ, ORTAM AYDINLATMASI YAPABİLİYOR" Çok farklı bilim dallarından öğrenci ve öğretim üyeleri ile çalıştıklarını anlatan Doç. Dr. Özdaş, "Jeofizik, deniz jeofiziği, deniz biyolojisi, tarih, Osmanlı tarihi, arkeoloji, su altı arkeolojisi olmak üzere değişik disiplinlerden gelen 15 kişilik bir ekip ile çalışmalarımızı yürütüyoruz. Üniversitemiz, araştırma üniversitesi konseptinde mevcut teknoloji açısından da ülkemizdeki bu alandaki en gelişmiş, yüksek teknolojiye sahip üniversite olarak kabul ediliyor. Bu çerçevede zaten otopilot sistemine sahip ROV cihazımızda fotogrametrik kayıt sistemi ile 200 metreye kadar olan derinlikleri bu cihazla tespit edebiliyoruz.

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Fakat elimizdeki diğer teknoloji, 1000 metreye kadar ulaşabiliyor. Öncelikle sonarla tespit ettiğimiz bu lekeleri, anomalileri derin sularda bu teknolojiyle kaydediyoruz. En önemli özelliği, sadece bu kayıt sistemi değil; aynı zamanda ışık sistemi. Çünkü suyun altında belli bir derinlikten sonra ışık kayboluyor. Yüzde 80 yerli ve milli teknoloji ile yapılmış olan ROV cihazımızdaki ışık sistemi, ortam aydınlatması yapabildiği için çok sağlıklı kayıt alabiliyor. 2023 yılı araştırmasının ekip üyeleri arasında İrfan Yıldız, Samet Harmandar, Güngör Muhtaroğlu, Selman Kahraman, Mustafa Cengiz, Deniz Can, Kadir İmal, İrem Ayvaz, Tansel Cuci ve Harun Can ile Bakanlık Temsilcisi Tayfun Ok ve İlknur Subaşı yer aldı" diye konuştu.

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