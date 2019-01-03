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İngiliz Daily Mirror gazetesinin, Bilgi Edinme Yasası kapsamında yaptığı başvuruyla ilgili yanıtta, Uluslararası Ticaret Bakanlığı'nın silah satışlarıyla ilgili birimi olan Savunma ve Güvenlik Dairesi'nden bir heyetin 14 ve 22 Ekim tarihlerinde Suudi Arabistan'da temaslarda bulunduğu belirtildi.
"BUNA GÖRE DAVRANACAĞIZ" DEMİŞLERDİ
Başbakan Theresa May, üst düzey heyetin Riyad'daki ikinci görüşmesini yaptığı gün, "Suudi Arabistan'ı en güçlü şekilde kınadıklarını" açıklamıştı. BBC Türkçe'nin haberine göre, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt da, aynı gün Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada Suudi Arabistan'a verilecek yanıtı değerlendirdiklerini belirterek, "Duyduğumuz dehşet verici haberler değerlerimize temelden aykırıdır ve gerçek çıkması halinde buna göre davranacağız" demişti.
SİLAH GÖRÜŞMELERİNDEN SÖZ EDİLMEDİ
Hunt, açıklamasında Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox'un Riyad gezisini iptal ettiğini duyurmuş ancak Suudi Arabistan'ın başkentinde yapılan silah görüşmelerinden söz etmemişti. Haber sitesi Independent'a göre İngiltere, Yemen'deki hava saldırılarını başlattıktan sonra Riyad'a toplam 4.7 milyar sterlinlik (yaklaşık 6 milyar dolar) silah satışına izin verdi. İngiltere, sivil ölümleri nedeniyle Yemen'deki operasyonlarında savaş suçu işlemekle suçlanan Suudi Arabistan'a en fazla silah satan ülke oldu.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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