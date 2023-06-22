Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yemek Yapma Mayalı Kolay Poğaça Tarifi: Mayalı Kolay Poğaça Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
ABONE OL

Mayalı kolay poğaça tarifi: Mayalı kolay poğaça nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Puf puf kabaran, kokusuyla evinizi saran, fırından çıktığı gibi yemek isteyeceğiniz mayalı kolay poğaça tarifi ile poğaça yapmayı hiç denediniz mi? Eğer denemediyseniz daha fazla geç kalmadan bu lezzet ile damağınızı şenlendirmek için daha fazla beklememelisiniz. Herkesin seveceği kolay mayalı poğaça tarifi ile misafirlerinize lezzet şöleni yaşatabilirsiniz.

Mayalı Kolay Poğaça Tarifi: Mayalı Kolay Poğaça Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
HABERTURK.COM

Ev oturmaları, çay saatleri, doğum günü partileri, piknikler gibi çeşitli aktivitelerin olmazsa olmazı mayalı poğaçalardır. Mutfağınızda pişmeye başladığı andan itibaren kokusuyla sizi ve komşularınızın karnını acıktıran mayalı poğaçaları yapmak aslında sanıldığı kadar zor değil. Mayalı poğaçaları dilediğiniz iç harcı ile pişirebileceğiniz gibi sade de yapabilirsiniz. Özellikle Pazar kahvaltılarında domates, peynir, zeytin, reçel gibi kahvaltılıkların yanına yaptığınız sade mayalı poğaça ile kahvaltınızın tadı bir başka olur.

Çat kapı gelen misafirler için ev sahipleri en kolay poğaça tarifi nedir, nasıl yapılır şeklinde arama motorunda arama yapmaya başlar. Mayasız kolay yapılan poğaçalar olduğu gibi mayalı kolay lezzetli poğaçalar da elde edebilirsiniz. Çocuklarınızın beslenme saatleri için yumuşak poğaça tarifi arayışınız var ise sizin için derlediğimiz tarifi hazırlayabilirsiniz.

Siz de puf puf kabaran, yumuşacık mayalı poğaçanın içerisine peynir, sucuk gibi iç harcı koyabileceğiniz gibi sade olarak da beslenme saati için yapabilirsiniz. Sade poğaçayı bıçak yardımıyla ortadan ikiye ayırıp içerisine sandviç malzemelerinden olan domates, salatalık, peynir gibi ürünler koyarak besleyici özelliğini arttırmanız mümkün.

  • Kaç kişilik: 20 adet
  • Hazırlama süresi:20 dakika
  • Pişirme süresi:25 dakika
  • Kalori: 1 adet için 320 kalori

Mayalı Poğaça Tarifi Malzemeleri

  • 1 su bardağı ılık süt
  • 1 su bardağı ılık su
  • 2 paket (20 gr) kuru maya
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1 adet yumurta
  • 4 yemek kaşığı toz şeker
  • 2 tepeleme çay kaşığı tuz
  • 7 su bardağı un- aldığı kadar (200 ml su bardağı kullanıldı)

Üzeri için malzemeler:

  • 1 adet yumurtanın sarısı
  • Susam
  • Çörekotu

Mayalı Kolay Poğaça Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

  • Mayalı poğaça için 1 su bardağı ılık süt ile 1 su bardağı ılık sütü derin karıştırma kabına alalım.
  • 2 paket kuru maya (1 adet 20 gr) ve 4 yemek kaşığı toz şekeri ekleyelim karıştıralım.
  • Mayanın iyice aktive olabilmesi için karışımı 5 dakika hiç karıştırmadan bekletelim.
  • Maya tamamen eriyip aktive olduktan sonra 1 su bardağı sıvı yağ, 2 çay kaşığı tuz ve 1 adet yumurtayı da harcımızın içerisine ekleyelim.
  • Bu tarifte 7 su bardağı un kullanıldı fakat un markasına göre harcın kıvam alması değiştiği için aldığı kadar un kullanabilirsiniz.
  • Unu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ekleyelim ve aynı zamanda karıştırmaya başlayalım.
  • Hamuru yoğuralım ve ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam edelim.
  • Ele yapışmayan kıvama gelen hamuru mayalanması için üzerini streç film ile güzelce kapatıp nemli bir bez örtelim.
  • 40-45 dakika oda sıcaklığında hamurun mayalanıp kabarmasını bekleyelim. Hamuru oda sıcaklığında bekletmek mayalanması için püf noktadır.
  • Mayalanıp kabaran hamurdan ceviz boyutunda parçalar koparalım ve avuç içimizle yuvarlak şekil verelim.
  • Tepsimize yağlı kâğıt serelim yok ise tepsi tabanını yağlayalım.
  • Şekil verdiğimiz hamurları tepsiye aralıklı bir şekilde dizelim. (Çok yakın dizmeyin kabarınca birbirine yapışabilir)
  • Tepsiye dizilen mayalı poğaçaların üzerine fırça yardımı ile yumurta sarısı sürelim.
  • 10-15 dakika tepsi mayalandırması yapmak için poğaçaları tepside bekletelim.
  • Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar 20 dakika pişirelim.
  • Pişen poğaçaları tepsiden alalım ve servise hazırlayalım.

Afiyet olsun!

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dışardan almaya son! Hem sağlıklı hem katkı maddesiz kolay ev yapımı dondurma tarifi!
YEMEK YAPMA Hem sağlıklı hem katkı maddesiz ev yapımı dondurma ...
Elmalı Kurabiye Tarifi: Elma Kurabiye Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
YEMEK YAPMA Elmalı kurabiye tarifi
Kadayıflı Muhallebi Tarifi: Tel Kadayıflı Muhallebi Tatlısı Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
YEMEK YAPMA Tel kadayıflı muhallebi tatlısı nasıl yapılır?
İçli Köfte Tarifi: Evde İçli Köfte Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
YEMEK YAPMA İçli köfte tarifi
Dondurma Tarifi: Evde Doğal Malzemelerle Dondurma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
YEMEK YAPMA Evde doğal malzemelerle dondurma nasıl yapılır?
Fırında Kıymalı Karnabahar Tarifi: Fırında Kıymalı Karnabahar Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
YEMEK YAPMA Fırında kıymalı karnabahar tarifi
Karnabahar Köftesi Tarifi: Karnabahar Köftesi Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
YEMEK YAPMA Karnabahar köftesi tarifi
Beşamel Soslu Karnabahar Graten Tarifi: Fırında Karnabahar Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
YEMEK YAPMA Fırında beşamel soslu karnabahar graten tarifi
Karnabahar Yemeği Tarifi: Karnabahar Yemeği Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
YEMEK YAPMA Karnabahar yemeği nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Limonlu Cheesecake Tarifi: Limonlu Cheesecake Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
YEMEK YAPMA Limonlu Cheesecake nasıl yapılır, malzemeleri neler?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.