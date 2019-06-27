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Mazbata bugün verilecek mi? Ekrem İmamoğlu mazbatayı ne zaman alacak?

Tekrar edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan CHP ve Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını ne zaman alacağı sorusu en fazla merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki YSK Ekrem İmamoğlu'na mazbatayı ne zaman verecek? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mazbatasını ne zaman alacak? Mazbata bugün verilecek mi? Ayrıntılar haberimizde...

Ekrem İmamoğlu mazbata

CHP ve Millet İttifakı Adayı Ekrem İmamoğlu, tekrar edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini 800 binden fazla oy farkıyla kazanmıştı. Seçimi ikinci sırada tamamlayan AK Parti ve diğer partilerin itiraz etmeyeceğinin öğrenilmesinin ardından gözler İstanbul İl Seçim Kuruluna çevrildi.

Milyonlarca vatandaş, bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını ne zaman alacağını merak ediyor. Peki Ekrem İmamoğlu mazbatasını ne zaman alacak? Mazbata bugün verilecek mi? İşte ayrıntılar...

 

EKREM İMAMOĞLU MAZBATAYI NE ZAMAN ALACAK?

İstanbul İl Seçim Kurulu, Büyükşehir Belediye Başkanı Seçimi İl Birleştirme Tutanağı’nı hazırladı. Buna göre; Ekrem İmamoğlu, 4 milyon 741 bin 870 oy aldı. Binali Yıldırım ise 3 milyon 935 bin 444 oy aldı.

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanan CHP ve Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’na mazbatasının bugün (27 Haziran) verileceği öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mazbatası almasının ardından bugün görevine resmen başlamış olacak. 

EKREM İMAMOĞLU'NDAN İSTANBULLULARA DAVET

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçim sonuçlarının ardından mazbatasını bugün alacak. Başkan İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, tüm İstanbulluları, Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası önüne davet etti.

 

 

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