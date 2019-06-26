Mazbata nedir? Kimlere verilir? Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası ne zaman verilecek? soruları İstanbul seçimlerinin ardından vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Ekrem İmamoğlu'nun tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmasının ardından mazbata yeniden gündeme geldi. İşte haberin detayları...

MAZBATA NEDİR?

Osmanlıcada "tutanak" anlamına gelen mazbata; seçimlerde halkın en fazla oyunu alarak görev yapmaya hak kazanmış kişilere veriliyor. Ayrıca Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay gibi resmi kurumlarda seçilmiş kamu görevlileri de, mazbata alıyor.

EKREM İMAMOĞLU MAZBATAYI NE ZAMAN ALACAK?

İstanbul İl Seçim Kurulu bu sabah itibariyle Büyükşehir Belediye Başkanı Seçimi İl Birleştirme Tutanağı’nı hazırladı. Buna göre; Ekrem İmamoğlu, 4 milyon 741 bin 868 oy aldı. Binali Yıldırım ise 3 milyon 935 bin 453 oy aldı.

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanan CHP ve Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’na mazbatasının bugün (25 Haziran) verilmesi bekleniyor.