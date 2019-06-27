Mazbata nedir? Kimlere verilir? Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası ne zaman verilecek? soruları İstanbul seçimlerinin ardından vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Ekrem İmamoğlu'nun tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmasının ardından mazbata yeniden gündeme geldi. İşte haberin detayları...
MAZBATA NEDİR?
Osmanlıcada "tutanak" anlamına gelen mazbata; seçimlerde halkın en fazla oyunu alarak görev yapmaya hak kazanmış kişilere veriliyor. Ayrıca Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay gibi resmi kurumlarda seçilmiş kamu görevlileri de, mazbata alıyor.
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