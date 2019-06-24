Ekrem İmamoğlu'nun tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmasının ardından mazbata yeniden gündeme geldi. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Ekrem İmamoğlu'na mazbatası verilmiş anca YSK!'nın seçimleri iptal etmesinin ardından, İmamoğlu'nun mazbatası da iptal olmuştu. İşte mazbataya dair detaylar...

MAZBATA NEDİR?

Osmanlıcada "tutanak" anlamına gelen mazbata; seçimlerde halkın en fazla oyunu alarak görev yapmaya hak kazanmış kişilere veriliyor. Ayrıca Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay gibi resmi kurumlarda seçilmiş kamu görevlileri de, mazbata alıyor.

EKREM İMAMOĞLU'NA 31 MART'TAN SONRA VERİLEN MAZBATA İPTAL EDİLMİŞTİ

31 mart yerel seçimlerinde İstanbul'da mazbata almaya hak kazanan Ekrem İmamoğlu, yapılan itirazların ardından 17 Nisan'da mazbatasını almıştı. Ancak YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanılığı'nı iptal etmesinin ardından Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası da iptal olmuştu.