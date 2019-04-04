Mazbata nedir, mazbata kimlere verilir soruları 31 Mart yerel seçimlerin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yerel seçimlerin ardından seçim sonucu kesinleşen bazı ilçe belediye başkanları ve mazbatasına kavuştu. Peki, mazbata ne demek? İşte ayrıntılar...

MAZBATA NEDİR?

Arapça kökenli olan Mazbata, Osmanlı döneminden bu yana kullanılıyor. Resmî yazışmalarda 'tutanak' olarak adlandırılan kelime, günlük dilde 'mazbata' şeklinde kullanılıyor.

Mazbata kelimesi, daha çok genel seçimlerin ardından duyulsa da yalnızca milletvekilleri mazbata almıyor. Cumhurbaşkanı, belediye başkanları, Danıştay, Sayıştay ve Yargıtay üyeliği gibi görevlere seçilenler de mazbata ile göreve başlıyor. Saltanatın kaldırılmasının ardından halife seçilen Abdülmecid Efendi'ye de Büyük Millet Meclisi tarafından mazbata verilmiş. Yeni halifeye mazbatasını, dönemin Kırşehir milletvekili Müfid Efendi başkanlığındaki heyet kırmızı bir atlas kese içinde sunmuş.

MAZBATA KİMLERE VERİLİR?

Mazbata cumhurbaşkanı, vekillere, belediye başkanlarına, danıştay, sayıştay ve yargıtaylara verilmektedir.

MAZBATA ÖRNEĞİ

İşte sıkça merak edilen mazbata örneği