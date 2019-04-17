Mazbata nedir ve ne demek? Mazbata kimlere veriliyor? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından şu an en çok merak edilen konularından biri oldu. Sebebi ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Ekrem İmamoğlu'nun bugün mazbatasını alması oldu.

MAZBATA NEDİR?

Arapça kökenli bu kelime, Osmanlı döneminden bu yana kullanılıyor. Resmî yazışmalarda ‘tutanak’ olarak adlandırılan kelime, günlük dilde ‘mazbata’ şeklinde kullanılıyor.

Mazbata kelimesi, daha çok genel seçimlerin ardından duyulsa da yalnızca milletvekilleri mazbata almıyor. Cumhurbaşkanı, belediye başkanları, Danıştay, Sayıştay ve Yargıtay üyeliği gibi görevlere seçilenler de mazbata ile göreve başlıyor.

MAZBATA KİMLERE VERİLİR?

Mazbata vekillere, belediye başkanlarına, danıştay, sayıştay, cumhurbaşkanı ve yargıtaylar almaktadır.