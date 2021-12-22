McDonald's Japonya'da patatesleri küçülttü 0:00 / 0:00

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Dünyanın en büyük fast food şirketi McDonald's, küresel tedarik zinciri krizi nedeniyle Japonya'da patates kızartması tedarikinde sıkıntı yaşıyor.

Firma, patates kızartmasını yapmak için kullanılan patateslerin sevkiyatlarında gecikmeler yaşadığını söyledi.

Bu sebeple, cuma gününde 30 Aralık'a kadar Japonya'da patates kızartmasının yalnızca küçük porsiyonlarını satacak.

Açıklamada, "McDonald's Japonya, müşterilerin McDonald's patates kızartmasının tadını çıkarmaya devam edebilmelerini sağlamak için proaktif bir önlem olarak orta ve büyük boy patates kızartması satışlarını geçici olarak sınırlandıracak." denildi.

Şirket BBC'ye verdiği demeçte, "Müşteriler yine de tüm restoranlarımızda küçük boy patates kızartması sipariş edebilecekler. Bugüne kadar tedarikte herhangi bir kesinti olmadı." ifadelerini kullandı.

McDonald's, kullandığı patatesleri genellikle Kanada'nın Vancouver yakınlarındaki bir limandan ithal ettiğini söyledi.

Ancak gemilerde, sel hasarı ve pandeminin küresel tedarik zinciri üzerindeki etkisi nedeniyle gecikmeler yaşanıyor.