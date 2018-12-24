CNN'e konuşan kaynaklar, McGurk'ın Trump'ın kararı karşısında 'hayal kırıklığı' yaşadığını, 'sorumsuzluk' olarak gördüğü bu kararı savunamayacağını söylediğini, yönetimin Suriye politikasından uzun süredir memnun olmadığı ve izlenen siyasetin stratejiden yoksun olduğunu düşündüğünü iddia ettiler.

Trump, istifa eden ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk için ise, "Başkan Obama tarafından 2015'te atanan Brett McGurk'ü tanımıyorum. Şubatta görevinden ayrılacaktı ama şimdi istifa etti. Şovmen mi? Yalan medya, hiçbir anlam taşımayan bu olayı çok büyütüyor" ifadelerini kullanırken, McGurk istifasına ilişkin açıklamada bulunmadı.

New York Times gazetesi ise McGurk'un veda mektubunda Trump'ın kararının sahada savaşan koalisyon ortaklarını sersemlettiği yorumunda bulunduğunu duyurdu.

Trump yönetiminin salı günü Suriye'deki ABD askerlerini ve diplomatlarını çekeceğini duyurması Washington'da büyük tartışmalara yol açtı.

Bu tartışmalar sırasında uzun zamandır görevden ayrılacağı iddia edilen Savunma Bakanı Jim Mattis ve Trump'ın terör örgütü DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk istifa etti.

Trump, daha önce de Twitter'dan, "Suriye'den çekilmek bir sürpriz değil. Yıllardır bu konuda kampanya yürütüyorum ve altı ay önce çıkmak istediğimde bir süre daha kalmayı kabul ettim. Rusya, İran, Suriye ve diğerleri, DEAŞ'ın yerel düşmanlarıdır. Biz onların işini yapıyoruz. Eve gelme ve tekrar inşa etme zamanı." paylaşımında bulundu.

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